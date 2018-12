Bart Cannaerts is een grote K3-fan. Dat blijkt donderdagavond in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ op VIER. De komiek is naar eigen zeggen wereldrecordhouder ‘K3-liedjes zingen in 100 seconden’. Dat waren er 30, maar nu Cannaerts naast Karen Damen in de jury zit, waagt hij een poging om zijn eigen wereldrecord scherper te stellen...