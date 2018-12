Zo blijf je warm tijdens het joggen

Een jogsessie tijdens ijskoud winterweer? Met de juiste kledingtips maak je van elke work-out in de buitenlucht een succes. Volg dit handige laagjessysteem en blijf lekker warm tijdens het joggen!

Functionele laag

De beste bescherming tegen koud winterweer, die krijg je door je te kleden volgens het drie-lagen systeem. De eerste laag, de functionele, is de belangrijkste omdat deze zorgt voor warmte en droogte. De functionele laag ligt rechtstreeks op de huid, dus is het enorm belangrijk dat je zweet zo goed mogelijk wordt afgevoerd. Volgens Jérôme Launois, sportcoach, is het geen goed idee om 100 % katoen te dragen. Je kiest beter voor sportkleding uit polyamide of polyester, deze stoffen houden je lichaam het langst droog.

Isolerende laag

De tweede laag? Die regelt de warmte tijdens het joggen! Hoe dikker de tweede laag, hoe beter je lichaamswarmte geïsoleerd wordt. Een warm stuk sportkleding, een fleecejack of sportlegging met een fleece binnenkant is ideaal. Let er wel op dat je warme outfit nog steeds voldoende beweeglijk is! Als je kleding te hard knelt ga je anders (en fout) lopen wat de kans op blessures vergroot.

Beschermende laag

De derde en laatste laag beschermt je tegen de factoren die horen bij typisch winterweer: wind, regen en sneeuw. Bij deze laag heb je twee opties, namelijk een softshell of een hardshell jasje. Softshell exemplaren zijn heel elastisch en vederlicht. De binnenkant van deze variant is warm, de buitenkant weerbestendig. Fikse regenbui op komst? Dan kies je beter voor een hardshell jasje. Deze zijn waterdicht en toch ademend genoeg om voldoende zweet af te drijven.

Vergeet je hoofd en handen niet!

Wist je dat je je lichaamswarmte vooral via je hoofd en handen verliest? Dat komt omdat deze lichaamsdelen vol zenuwuiteinden zitten. Een muts die tegen een stootje kan en lekker warme handschoenen zijn dus geen overbodige luxe!