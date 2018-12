LIVE. Kan Standard zich op het veld van Akhisarspor alsnog plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League?

Standard gaat vanavond op het veld van het Turkse Akhisarspor op zoek naar een plekje in de knock-outfase van de Europa League. Makkelijk wordt dat niet, want de Rouches zijn afhankelijk van het resultaat in Sevilla-Krasnodar. Volg de ontknoping in groep J hier live vanaf 18.55u.

De mogelijke scenario's: als Standard meer punten pakt dan Sevilla, overwintert het altijd. Indien de Luikse club wint én Sevilla thuis Krasnodar klopt, wordt het ingewikkeld. Dan komen drie ploegen op 12 punten en wordt het doelsaldo in de onderlinge duels tussen Standard, Krasnodar en Sevilla bepalend. Standard, dat met 5-1 onderuit ging in Andalusië, staat er op dat vlak het slechtst voor. Als Sevilla met 4-0 of vijf goals verschil wint van Krasnodar, wipt Standard nog over de Russen. Anders is zelfs een 0-10-overwinning tegen het al uitgeschakelde Akhisarspor onvoldoende. Voor Standard is het dus hopen dat Krasnodar het niet op een akkoordje gooit - bijvoorbeeld een salonnederlaag van 1-0 – en niet verliest.