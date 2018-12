Minder in je vingers snijden tijdens het koken? Houd je mes dan eens zo vast

Beschik jij over de gave om tijdens het koken bijna elke keer in je vingers te snijden? Dan ben je misschien te haastig bezig, maar het is ook mogelijk dat je het mes verkeerd vasthoudt. De Amerikaanse chef Sue Gonsalves geeft de oplossing om wondjes te voorkomen.

In het Australische magazine Good Food zegt chef Sue Gonsalves dat veel thuiskoks één belangrijke fout maken: ze laten hun wijsvinger rusten op de bovenkant van het mes. Hiermee kunnen ze meer druk uitoefenen als ze het mes naar beneden duwen, maar door de kracht worden eventuele sneetjes ernstiger . Deze positie creëert bovendien druk op de hand, pols, ellebogen en zelfs de schouders.

Gonsalves legt uit hoe je het mes beter hanteert: alles begint met… de positie van je voeten. “Sta niet schuin, naast de snijplank, maar recht ervoor. En sta stevig in je schoenen. De ideale afstand tussen je lichaam en de snijplank bedraagt zo’n vijf centimeter”, klinkt het.

En het mes? Knijp het vast tussen duim en wijsvinger, terwijl je andere drie vingers losjes rond het handvat krullen. Op deze manier heb je meer controle over de snijbeweging. Als je de hele handgreep stevig omklemt, verlies je eigenlijk controle over je bewegingen. Let erop dat de punt van het mes op het bord blijft. Je hand is het enige wat in principe omhoog en omlaag gaat om het mes te bewegen. Voor wie last heeft van een gladde snijplank, heeft de chef nog een tip: leg er een natte handdoek of vochtig stukje keukenpapier onder. Dan blijft alles mooi op zijn plaats liggen.