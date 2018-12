Springen, klimmen en racen op ‘The Beast’: opblaasbaar hindernissenparcours van 252 meter in Antwerpen

Vanaf vrijdag ligt er een wel heel speciaal springkasteel in de Waagnatie in Antwerpen. Het luchtkussen van 252 meter en vijf miljoen liter lucht luistert naar de naam The Beast en won twee jaar geleden de prijs voor langste hindernissenbaan ter wereld. Volwassenen én kinderen kunnen er een week lang het beest in zichzelf loslaten.