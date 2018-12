Hooligans mengen zich onder gele hesjes en plunderen vrachtwagen vol Nike-kledij: politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar een aantal ‘hooligans’ die een vrachtwagen met merkkledij bestolen hebben. De mannen hadden zich gemengd onder de groep ‘gele hesjes’, om dan een vrachtwagen te omsingelen en te plunderen.

De feiten dateren van woensdag 21 november. Een groep relschoppers was omstreeks 22.30 uur geïnfiltreerd in een betoging van gele hesjes aan de N59 in Feluy. De relschoppers bedreigden truckers en plunderden daarbij een aanhangwagen die vol zat met Nike-kledij. De dieven hevelden hun ‘buit’ over naar een witte bestelwagen van het type Renault Master.

De politie zoekt de mensen die meegeholpen hebben aan de diefstal of mensen die beelden hebben gemaakt van de gebeurtenissen waarmee de daders geïdentificeerd kunnen worden

Discretie wordt verzekerd. Hebt u meer informatie over deze feiten? Neem dan contact op met de speurders via 0800/30.300.