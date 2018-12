Pooier (20) liet minderjarige meisjes dag en nacht werken: “Hij maakte een bordeel van de ouderlijke woning”

Het Openbaar Ministerie heeft zeven jaar cel geëist tegen Ilyasse C., een 20-jarige pooier die meisjes van 14 en 15 jaar dag en nacht als escortdame liet werken. Eén 15-jarige prostituee nam zijn rol als pooier over, als hij afwezig was. “Ilyasse C. maakte van zijn ouderlijke woning een bordeel en drugshol”, zo fulmineerde de openbare aanklager.