Lady Chef Ingrid Neven uit Riemst: “Mocht ik niet meer kunnen koken, ik zou sterven”

Riemst -

Pazzo, het Antwerpse wijnrestaurant in een voormalig pakhuis op de Oudeleeuwenrui, is twintig jaar. Voor chef-kok en mede-eigenaar Ingrid Neven (39) uit Riemst, die de hele rit heeft meegemaakt, is de tijd voorbijgevlogen. “Het voelt alsof het gisteren was. Alsof ik weer negentien ben als ik me omdraai.” Pazzo zelf heeft in die twintig jaar niets van zijn pluimen verloren, want nog altijd moet je prettig gestoord zijn om er te werken.