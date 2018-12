Curry herpakt zich: “Geloof wel in maanlanding, maar zal uitnodiging NASA toch aanvaarden”

NBA-vedette Stephen Curry heeft woensdag na afloop van het verloren NBA-duel met Golden State tegen Toronto (93-113) enkele zaken rechtgezet. “Ik maakte overduidelijk een grapje toen ik zei dat ik niet geloofde in de maanlanding”, aldus de spelverdeler van de Warriors. “Maar ik zal de uitnodiging van NASA aanvaarden en me verder informeren over hun werk doorheen de jaren.”

Curry verraste maandag in de podcast ‘Winging It’ door te verklaren dat de maanlanding in 1969 een samenzwering zou zijn. “Dat was als grapje bedoeld. Ik protesteerde eigenlijk in stilte tegen de kortzichtigheid van mensen die beweren dat de landing nooit heeft plaatsgevonden.” Curry’s verhaal doet denken aan de onthulling van een andere bekende basketter, Kyrie Irving (Boston), in 2017. Hij zei toen eveneens ironisch te denken dat de aarde plat is.

Na de vreemde uitspraak van Curry schoot NASA in actie en nodigde de drievoudig NBA-kampioen uit in hun Space Center in Houston. Curry zal dit aanbod accepteren. “Gezien de reacties die ik veroorzaakt heb, zal ik ingaan op de uitnodiging. Ik ga me laten informeren over het immense werk NASA doorheen de jaren heeft verricht. Ik hoop dat mensen zullen begrijpen dat kennis een vorm van macht is. Je mag niet zomaar eender wat geloven, je moet begrijpen wat je gelooft.”