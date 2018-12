Na een gemiste start ontpopt Houthalen VV zich tot de enige uitdager van de autoritaire leider Neeroeteren in 4C. Het bewijs van de weelde in de Houthalense kern zijn de vier spelers in de ploeg van de heenronde. “Alle spelers begrepen dat iedereen vervangbaar is. Daarom zeg ik met klem: de terugronde is van ons”, aldus T1 Francesco Venturo.