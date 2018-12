Ook Kendall Jenner zet eerste stapjes in beautywereld

Kendall Jenner mag dan een gevierd model zijn, toch stapt ze nu ook in de voetsporen van haar beroemde zussen. Zo is ze het nieuwe gezicht van een haarverzorgingslijn van Formawell Beauty. Misschien wel een een eerste stap is in de richting van een eigen beautylijn?!

Voor het Franse beautymerk Estée Lauder werd ze al meermaals als model ingezet, maar nu mag Kendall Jenner zichzelf het trotse gezicht noemen van een haarverzorgingslijn die speciaal voor haar ontwikkeld werd. Het populaire model volgt zo in de voetsporen van haar beroemde zussen, die al jarenlang in de beautysector actief zijn. Vooral de cosmeticacollectie van Kylie Jenner doet het waanzinnig goed.

Volgens Ron Razeggi, CEO van Formawell, is de keuze voor Kendall Jenner behoorlijk evident. Niet voor niets worden haar gitzwarte haren door fans massaal geprezen. Op haar Instagrampagina kondigde ze dan ook vol trots haar meest recente samenwerkingsverband aan.