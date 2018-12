Zo zullen we wonen in 2019, volgens Pinterest

Het inspiratieplatform Pinterest voorspelt elk jaar trouw de trends voor het komende jaar. Wat interieur betreft ligt de nadruk in 2019 vooral op huiselijkheid, comfort en enkele gedurfde stijlkeuzes die jouw woning net een tikkeltje meer bravoure geven.

Van haardvuren tot cactussen. Van een duik in je privézwembad tot uitkijken op een tropische jungle. Pinterest is een razend populair medium om interieurinspiratie op te doen en de huidige woontrends op te snuiven. Vooral zelf creatief aan de slag gaan in ons interieur lijkt populair. Maar liefst 83% van alle 'woongeïnspireerde' zoektermen draait rond DIY.

Gedurfd behangpapier

Stijging: +401%

Is jouw interieur aan een update toe en heb je nog wat vrije tijd in de kerstvakantie? Haast je dan naar de behangwinkel. Behangpapier met tropische bladeren, bloemetjespatronen of andere gedurfde prints zijn hipper dan ooit.

Knus bij het vuur

Stijging: 763%

Strakke haardvuren nemen een prominente plaats in onze woonruimtes in. Zowel binnen als buiten. Verwonderlijk? Niet echt. Want wat is er gezelliger dan dicht bij het haardvuur aankruipen met een glas wijn, een warme chocolademelk en een goed boek.

(Foto: oscarv.be)

Muren met geometrische prints

Stijging: +225%

Wie liever niet tegen te drukke prints aankijkt in zijn woonruimte, kan aan de slag met een likje verf en zachte pastelkleurtjes. Pinterest lijkt maar niet genoeg te krijgen van deze interieurtrend die al enkele jaren een grote favoriet is.

Rebels geel

Stijging: +45%

Mosterdgele muren of felgele accessoires. Geel was al enkele jaren een trendkleur en daar komt voorlopig nog geen verandering in. Rebels geel is een must voor het interieur anno 2019.

Verticale tuinen

Stijging: +287%

De ideale oplossing voor een grauwe muur in de tuin of een ommuurd terras is de verticale tuin. Op deze manier transformeer je een verticaal oppervlak in een groene wand, waardoor je toch de ilussie wekt dat je 'tussen het groen' vertoeft.

(Foto: thegardenstore.nl)

Creatief met cactussen

Stijging: +235%

Cactussen maakten enkele jaren geleden al een geslaagde comeback nadat ze sinds de jaren zeventig in de vergetelheid waren beland. Het komende jaar mogen interieurjunkies met groene vingers hun meest creatieve kant laten zien met kunstige cactuscomposities.

Natuurlijke zwemvijvers

Stijging: +262%

Een frisse duik in het zwembad nemen is tijdens hete zomer geen overbodige luxe. Zwembaden zijn echter passé, natuurlijke zwemvijvers die in de tuin opgaan zijn het hedendaagse alternatief.

Tinspiratie

Stijging: +563%

Vergeet koper, goud of zilver ... Het populairste materiaal voor het komende jaar is tin. Vooral tegels, in de originele metaalkleur of witgeschilderd, zorgen voor veel hits op Pinterest

(Foto: shop.zocohome.com)

Geverfde planken

Stijging: +1,27%

Ben je je planken vloer beu? Voor je enthousiast de sloophamer in de hand neemt, kan het raadzaam zijn om even je licht op te steken op Pinterest. Daar winnen geverfde planken vloeren in een fris kleurtje of met een geschilderd patroon aan belang.