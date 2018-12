Ex-Ketnetwrapster slaat een ‘Foute Vriend’ aan de haak

‘Foute Vriend’ Jeron Dewulf (44) en ex-Ketnetwrapster An Jordens (42) zijn een koppel. Dat ­bevestigen de twee op Facebook.

Dewulf is vooral bekend van zijn verborgencameraprogramma Foute Vrienden met Begijn le Bleu, Thomas Smith en Steven Goegebeur. Momenteel werkt hij vooral als stand-upcomedian en is hij te zien in de heruitzendingen van ­Advocaat van De Duivel op 2BE.

Jordens was van 1998 tot 2005 aan de slag bij Ketnet, ­presenteerde daarna voor Vijf en Vitaya en acteerde in de tele­novelle Emma op Eén. Nu werkt ze voor Hotel Hungaria, het productiehuis achter Dagelijkse Kost.