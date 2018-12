Meeuwen-Gruitrode / Overpelt / Lommel / Hechtel-Eksel - Acht wildcrossers zijn tegen de lamp gelopen bij controles in de natuurgebieden Hoge en Lage Kempen. Hun motorfietsen werden ook in beslag genomen. Nog twee overtreders zijn intussen geïdentificeerd.

De controles op wildcrossen startten in het voorjaar van 2018. Politie en de natuurinspectie zetten hulpmiddelen in waardoor de overtreders in een soort van trechter komen en ontsnappen niet mogelijk ...