Politiebonden staken, maar “willen land niet platleggen"

Drie van de vier bonden hebben opgeroepen donderdag het werk neer te leggen, de grote bond VSOA doet niet mee. "We willen het land niet platleggen. Wel is er aandacht nodig voor wat leeft bij de politie", vertelt Carlo Medo van vakbond NSPV in "De Ochtend" op Radio 1.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV Politie, ACOD en NSPV klaagt al enige tijd onder meer over de "aanvallen" op het statuut van de politie, de pensioenen, gebrek aan personeel en geweld tegen de politie.

"Het beroep van politieagent is niet zomaar een beroep, zonder oneerbiedig te zijn voor alle andere mensen die ook keihard werken. Het is een heel specifiek beroep dat ook vraagt om specifieke eisen", zei Medo in ‘De Ochtend’. "Dat zijn niet alleen eisen over een correcte verloning, maar ook qua omkadering. Meer en meer politiemensen hebben het gevoel dat er geen respect meer is voor het uniform."

De bonden zijn intussen reeds ontvangen door Pieter De Crem (CD&V), sinds vorig weekend als minister van Binnenlandse Zaken bevoegd voor de politie. Medo: "We hebben met hem een zeer goed en verhelderend gesprek gehad. Wel stelde hij dat hij tijd nodig heeft om alle zaken op een rijtje te plaatsen, en dat lijkt me logisch, aangezien hij pas op die stoel zit. Volgende week ontmoeten we hem opnieuw, om de zaken beter te finetunen."

"Kwestie van middelen"

Medo: "Het overleg met Jan Jambon (N-VA), de vorige minister van Binnenlandse Zaken, was ook niet slecht. Al reed de vorige regering zich vast in principes waarvan men niet wilde afstappen."

Minister De Crem liet in ‘De Ochtend’ weten een luisterend oor te hebben naar de verzuchtingen van de politieagenten. "Ik sta open voor de dialoog, maar heb nog geen beloftes gemaakt. Het is evenzeer een kwestie van middelen", zei hij. "De verzuchtingen gaan namelijk over zaken als langer moeten werken of een betere dekking van de risico’s die politiemensen lopen."

De Crem benadrukte verder dat de veiligheid van de burgers tijdens de politiestaking "gegarandeerd blijft".