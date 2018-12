Irene O’Shea, een kranige oma van 102 jaar is de oudste vrouwelijke skydiver ter wereld. Ze sprong deze week in het Australische Langhorne Creek uit een vliegtuig. En dat deed ze niet zo maar. Ze zamelt geld in voor de ziekte ALS (Amyotrofe laterale sclerose) en wilt zo de neurologische ziekte onder de aandacht brengen. Ze deed de sprong onder het toeziend oog van haar kinderen, kleinkinderen en vrienden.