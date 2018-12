Nederlands onderzoeksinstituut acht stint niet veilig

Brussel - De stint, de elektrische bolderkar waarmee eerder dit jaar een dramatisch ongeval gebeurde aan een Nederlandse spooroverweg, is niet veilig om personen mee te vervoeren. Dat blijkt donderdag uit de resultaten van het onderzoek van het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO. Volgens de Nederlandse minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen moeten er eerst enkele aanpassingen worden gedaan aan de stint alvorens de elektrische bolderkar opnieuw de weg op mag.

Van Nieuwenhuizen schakelde TNO in na een ongeluk met een stint in Oss waarbij op 20 september vier kinderen omkwamen. Uit een eerste onderzoek was al gebleken dat de kar “potentiële veiligheidsrisico’s” kende. Volgens het onderzoeksinstituut zijn er problemen met de rem van de stint en de lengte van de remweg. De onderzoekers constateren ook problemen met de gashendel. “Er treedt een onbeheersbare versnelling op als de nuldraad van de gashendel losraakt.”

De minister zegt te begrijpen dat het besluit vervelende gevolgen heeft voor de gebruikers, vooral de kinderopvangsector. Maar de veiligheid staat volgens haar voorop.