Red Lions kloppen grootmacht Duitsland en mogen naar halve finale WK hockey

Net zoals de Rode Duivels in het voetbal afgelopen zomer hebben de Belgische hockeymannen zich donderdag gekwalificeerd voor de halve finale van het WK. In het Indiase Bhubaneswar versloegen de Red Lions grootmacht Duitsland met 1-2. In het slot van een zinderende match scoorde Tom Boon de winnende treffer voor België. In de halve finale wacht zaterdag Engeland. De Engelsen wonnen woensdag met 3-2 van olympisch kampioen Argentinië.

De Belgen klopten Duitsland, de olympische kampioen van 2012, twee keer in de voorbije twee onderlinge duels. Maar in de groepsfase van dit WK hadden de Duitsers indruk gemaakt met drie overwinningen, waarbij de 4-1 zege tegen Nederland in het oog sprong. De Red Lions waren dus op hun hoede, en het respect voor de tegenstrever bleek terecht. De kwartfinale in het Kalinga Stadium werd een strijd op het scherp van de snee, met twee landen die elkaar in een hoogstaand duel helemaal in evenwicht hielden.

Foto: EPA-EFE

Na een relatief gesloten wedstrijdbegin was het Duitsland dat op voorsprong kwam. De Belgische defensie vergat op het einde van het eerste kwart Linnekogel te dekken en die mocht moederziel alleen de 1-0 binnen rammen. Een tikje voor de Red Lions, die reageerden met drie strafcorners op een rij. Zonder succes.

Vijfde strafcorner is de goede

De gelijkmaker kwam er wel in het tweede kwart. Strafcorner nummer vijf was de goede voor Hendrickx, die daarmee al zijn vijfde doelpunt op dit WK scoorde. De 1-1 gaf de Belgen vleugels en plots volgden de grote kansen elkaar op. Dockier miste oog in oog met de Duitse keeper Walter, Hendrickx liet voor de pauze nog twee strafcorners onbenut.

Na de rust herstelden de Duitsers het evenwicht. Doelman Vanasch moest een paar keer alles uit de kast halen om de Belgen voor een achterstand te behoeden. Aan de overkant versierden de Red Lions nog eens twee strafcorners (houdt u de tel nog bij?), maar die gingen er niet in.

Foto: AP

In een zinderend vierde kwart trokken de Red Lions het laken naar zich toe. Walter had nog een uitstekende redding in huis op een poging van Briels, maar in de rebound liet Boon de Duitse goalie kansloos: 1-2. Met nog meer dan zes minuten op de klok ging Duitsland met een vliegende keeper spelen, maar de Belgen hielden stand onder het slotoffensief.

In de halve finale wacht zaterdag Engeland, in principe een makkelijkere tegenstander dan Duitsland. De Engelsen wonnen woensdag met 3-2 van olympisch kampioen Argentinië. De Red Lions zitten dus op schema voor hun ultieme doel: de wereldtitel.