Parijs/HasseltEen halfjaar nadat de Hasseltse actrice Sand Van Roy (27) naar het Franse gerecht stapte met een klacht tegen filmmaker Luc Besson (59) voor verkrachting, is ze voor het eerst met hem geconfronteerd. Bijna vijf uur lang zaten ze in dezelfde kamer en deden ze elk hun – tegenstrijdige – verhaal. “Ik had veel schrik om hem terug te zien”, vertelt Van Roy. “Maar ik hou er een goed gevoel aan over, want ik kon al zijn leugens een voor een doorprikken.”