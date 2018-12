In een mail van een A4’tje lang heeft mediabedrijf Sky het einde van een tijdperk in het wielrennen aangekondigd. Na 2019 trekt het zich terug als sponsor van Team Sky. Het geld waarmee het Britse team Froome én Thomas én Kwiatkowski én Bernal aan boord hield, is in één keer weg. Manager Brailsford geeft zichzelf tot de Tour om het gat van 28 miljoen dicht te fietsen. “We gaan er alles aan doen om een nieuwe sponsor voor de lange termijn te vinden.”