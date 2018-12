“Ik heb Nicky niet omgebracht”

Ouders van Nicky Verstappen voor het eerst oog in oog met verdachte Jos Brech in rechtbank

MaastrichtDe ouders van Nicky Verstappen uit het Nederlands-Limburgse Heibloem stonden gisteren voor het eerst oog in oog met Jos Brech (56), de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van hun zoon. Dat gebeurde in de rechtbank van Maastricht, op de eerste zitting rond de dood van de 11-jarige jongen in 1998. Nicky’s ouders en zus reageerden erg emotioneel toen Brech elke betrokkenheid ontkende. “Kijk me aan!” schreeuwde moeder Berthie hem toe.