Mesa/MAASEIKDe liefde van je leven achterna gaan om samen ‘The American Dream’ te realiseren. De Neeroeterse Ann Simons deed het drie jaar geleden samen met haar man Seppe Ramaekers. Het piepjonge koppel trok naar Arizona - het mekka van de vliegindustrie - zodat Seppe kon vliegen. Lerares Ann hoopte nog even dat ze er in een school aan de slag kon. “Maar mijn diploma wordt hier niet erkend. Daarom ben ik ook bij de CAE Oxford Aviation Academy gaan werken”, vertelt Ann. In het Benidorm van de US timmeren ze intussen aan een toekomst. Hun huisje hebben ze al gekocht in Mesa, een voorstad van Phoenix. “We zijn duidelijk aan het veramerikaniseren. Want waar ik in het begin nog moeite had met het openlijk dragen van wapens, heb ik er intussen ook al mijn eerste schietsessie op een ‘shooting farm’ erop zitten”, zegt de Neeroeterse.