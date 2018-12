Dinsdagnacht in heel Vlaanderen 650 ton zout uitgestrooid; 100 ton in Limburg

HasseltHet wordt nog de hele week glad op de Limburgse wegen, en dus zijn ook de strooidiensten massaal uitgerukt. “Dinsdagnacht is er in heel Vlaanderen zo’n 650 ton zout uitgestrooid, waarvan 100 ton in Limburg”, weet woordvoerster Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer, die automobilisten op het hart druk om hun rijgedrag aan te passen. Zondagochtend komt er opnieuw zachtere lucht onze kant uit en is het slipgevaar geweken.