“Land geleid door lamme eend”

BrusselWat kan deze regering – of het nu Michel I, II of de helft van I is - nog doen? In het beste geval geraakt met hulp van N-VA de begroting nog goedgekeurd. En daarna zal het ongeveer afgelopen zijn. N-VA gedraagt zich in elk geval als een echte oppositiepartij want ze steunde gisteravond de motie van sp.a, PS, Groen-Ecolo, cdH en Défi die eist dat Michel volgende dinsdag toch het vertrouwen van het parlement vraagt. Maar het is duidelijk dat Michel dit niet wil doen.