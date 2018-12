Coup van Brexiteers tegen May is mislukt

LondenDe Britse premier Theresa May heeft gisteren de vertrouwensstemming in de parlementsfractie van haar Conservatieve partij overleefd. 200 parlementsleden stemden voor het vertrouwen in May, 117 tegen. In een reactie na afloop van de stemming erkende Theresa May zelf dat het aantal tegenstemmers “betekenisvol” was. “Ik heb geluisterd naar wat ze zegden. Na deze stemming moeten we verder gaan met de job om het Britse volk de Brexit te bezorgen.”