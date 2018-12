Een onverwacht succes. Dat is het minste wat van de eerste editie van de Winterlanddate kan gezegd worden. Tussen de kerstmannen, versierde bomen en glühweinbekers doken gisteren ruim 50 enthousiastelingen samen de spiegeltent in, in de hoop nieuwe vriendschappen te sluiten of – wie weet – een nieuwe liefde te vinden. Opmerkelijk: terwijl iedereen 50-plussers verwachtte, was de jongste deelnemer 22 en de oudste 73.