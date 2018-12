De universiteit van het voetbal

Indiërs, Amerikanen, een Arabier en zelfs een Jamaicaan. Allemaal zijn ze in ons land neergestreken met één doel: een droomjob vinden in het voetbal. En ze hebben daar veel voor over: 40.000 euro en een jaar lang labeur aan het International Football Business Institute, kortweg IFBI. Twee Limburgers helpen hen op weg en leiden in Brussel de voetbalbonzen van de toekomst op. Simon Van Kerckhoven (26) en Martijn Ernest (25) zijn piepjong, maar vol passie voor het spelletje op het heilige gras. “Als ik oog en oog sta met de Champions League-trofee, besef ik pas hoeveel geluk ik heb.”