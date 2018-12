Maaseik verliest heenwedstrijd Beker van België, maar gelooft nog in finale: “Het is nog speelbaar”

Maaseik zal komende zaterdag een 3-1-nederlaag moeten goedmaken als het naar de bekerfinale wil. Jolan Cox en Jelte Maan haalden opnieuw een uitstekend niveau, maar Verhanneman en co waren duidelijk belust op revanche na de nederlaag van zaterdag. De Maaslanders hadden lang uitzicht op een goede uitgangspositie, maar gaven in de vierde set een 18-21-voorsprong uit handen. “Maar het is nog speelbaar”, aldus Just Dronkers.