Online shoppen in Hechtel-Eksel: lokale handelaars bundelen krachten tegen internetgiganten

Hechtel-Eksel -

Een wereld zonder online winkelen. We kunnen het ons haast niet meer voorstellen. In 2017 rondde de Ecommerce in België de kaap van 10 miljard euro en in 2018 gaat dit cijfer waarschijnlijk nog hoger liggen. Maar terwijl het online winkelen vooruit gaat, blijft de lokale handelaar achter. Daarom lanceert de gemeente Hechtel-Eksel een onlineplatform, waarop die lokale kleinhandelszaken samen hun waren kunnen aanbieden. Want samen kunnen zij hun mannetje nog staan tegen de internetgiganten.