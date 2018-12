Hilariteit in ‘De Slimste Mens’: wordt dit de opvolger van ‘Trollenknots’?

Heb je ‘De Slimste Mens ter Wereld’ gemist? Met deze samenvatting ben je weer helemaal mee. Woensdag maakte Wouter Vandenhaute zijn herintrede, de voormalige baas van Woestijnvis en sterke man in het Belgische wielrennen.

Wat waren de beste quotes?

Jan Jaap van der Wal: “Ik krijg van die mails om mijn penis te laten ver­groten. Ik heb een foto van mijn penis teruggestuurd met de tekst: wat denken jullie zelf? Toen kreeg ik een mail terug: we hebben u van de mailinglijst afgehaald.”

Wouter Vandenhaute: “Strijken doe ik graag, Erik. Het ontspant mij. En je ziet meteen het resultaat van het werk.” Jan Jaap van der Wal: “Dat heb ik met masturberen ­altijd.”

Erik Van Looy: “Ik heb één keer meegedaan aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Ik zat naast Yves ­Leterme en ik was de hele tijd aan het afkijken, want ik dacht: dat zal wel een hele slimme zijn. Ik had 42 fouten. Wel een leuke man.”

Wat waren de leukste momenten?

Hou je van ‘De Slimste Mens’, maar vind je het storend dat er tussen het bulderlachen en applaudisseren door quizvragen worden gesteld? Dan geven we je hier een compilatie van de leukste momenten.

Wat was het gênantste antwoord?

Michèle Cuvelier ­verwarde de legendarische boysband Get Ready (foto) heel even met de iets minder legendarische boysband Depeche Mode, ­wellicht omdat de groepsleden geschminkt waren als Kiss.

Foto: Vier

Wie was de gênantste quizmaster?

Erik stal woensdag de show met slechte tips en flauwe moppen.

Wat wordt de opvolger van ‘Trollenknots’?

De ‘Trollenknots’ van Rik kent intussen iedereen, zeker nu zijn ‘hit’ een tweede leven krijgt voor het goede doel. Eén is geen, moet het jurylid gedacht hebben, en dus ging hij op zoek naar een opvolger.

Wie is één stap dichter bij de titel van Slimste Mens ter Wereld?

Michèle Cuvelier van Studio Brussel. Zij was opnieuw indrukwekkend: ze wist naar eigen zeggen niks over een beeldfragment waarin Leo Tindemans het ontslag van de regering aanbood, maar kende wél de namen van Tindemans en Wilfried Martens en dateerde het fragment met een wilde gok in 1978, wat juist was.

Wie moet het spel verlaten?

Layla El-Dekmak van Radio 1 werd in het finalespel ­geklopt door Wouter ­Vandenhaute. Morgen maakt minister van Media, ­Cultuur, Jeugd en Brussel Sven Gatz zijn herintrede.

Welke finalisten komen nog langs?

1. Julie Colpaert (12)

2. Boris Van Severen (8)

3. Peter Van de Veire (6)

4. Rani De Coninck (6)