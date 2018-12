Sint-Truiden -

STVV-monument Renaat Koopmans (53) is gistermiddag met de wagen van de rijschool gecrasht op de Tiensesteenweg nadat hij getroffen werd door een hartinfarct. Aan taverne Kanarie, vlak bij Stayen, belandde zijn auto tegen een bushokje. Koopmans overleed later op de dag in het ziekenhuis.