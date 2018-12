Werner Raskin geeft begin 2024 sjerp door aan politieke zoon Yves Croux: “Als onze projecten niet slagen, is dat de fout van Yves”

Hoeselt -

Doordat het voorakkoord tussen Open Vld en N-VA standhield in Hoeselt, blijft Werner Raskin (Open Vld) ook de volgende legislatuur burgemeester. Maar niet voor de volle zes jaar, vertelt hij: “Begin 2024 geef ik de sjerp aan Yvex Croux. Dan ben ik 61, de ideale leeftijd voor een schepen van Senioren.” De komende zes jaar willen Raskin en Croux begonnen projecten afwerken. Zijn daar zeker bij: de uitbreiding van het industrieterrein, een nieuw recyclagepark, een vernieuwde ontmoetingszaal in Hern, een nieuwe sportzone, een centraal park en vernieuwde chiro- en verenigingslokalen. “De grondverwervingen voor die projecten hebben hun tijd nodig. Als het niet lukt, dan is dat de fout van Yves”, lacht Raskin.