VIDEO. Dit is wel erg dichtbij. Vulkaanuitbarsting verrast groep wandelaars

Op 24 november werd een groep wandelaars plots verrast door een vulkaanuitbarsting. Het gaat om de vulkaan Fuego in Guatemala. De uitbarsting gebeurde enkele seconden voor de start van de video. Op het beeld zie je hoe snel het puin en de lava de berg inpalmen.

"Op geen enkel moment vreesden we voor ons leven, want we hadden het volste vertrouwen in onze gidsen," zei wandelaar Marc-André Pelletier tegen Reuters. Hij beschreef de ervaring als "de gekste ervaring van mijn leven".

Bij een eerdere uitbarsting van dezelfde vulkaan in juni 2018 vielen er 190 slachtoffers.