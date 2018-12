Gevangenisstraffen tot veertig maanden voor plantage in Landen

Tongeren / Eliksem / Genk / Landen - Een Genkenaar die een cannabisplantage installeerde in een huurwoning in Landen is door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden en een boete van zesduizend euro. De eigenaar van de woning moet een straf van dertig maanden uitzitten en een even hoge boete betalen. De overige tien beklaagden in het dossier kregen - naast dezelfde boete - allemaal een werkstraf van minstens 180 uur tot gevangenisstraffen tot 24 maanden.

De Genkenaar begon in 2015 met een plantage in een huis in de Helstraat in Landen. Het materiaal voor deze plantage kreeg hij van enkele Nederlanders. Het parket van Leuven vernam begin 2015 dat er mogelijk een plantage in de woning was, maar maakte het dossier over aan hun Limburgse collega’s, toen bleek dat de Genkenaar ook in een ander drugsdossier opdook.

Hij verhuurde de woning aan een koppel dat de plantage moest onderhouden. In de zomer van 2015 liep het echter fout en werd de plantage leeg teruggevonden door het koppel. Daarop moesten ze de woning verlaten en werd de plantage tijdelijk ondergebracht in Genk. Dat was echter niet naar de zin van de Nederlandse investeerders die het materiaal voor de plantage in Landen hadden geleverd. Via enkele Duitse Hells Angels werd de Genkenaar onder druk gezet om opnieuw met de plantage te beginnen of om hen een schadevergoeding van 60.000 euro te betalen.

De Genkenaar koos ervoor om opnieuw met een kleinere plantage te beginnen en gaf aan de eigenaar van de woning de opdracht om mensen met financiële problemen te ronselen om de plantage te bewaken en verzorgen in ruil voor gratis verblijf. Daarmee wilden de mannen de indruk wekken dat de woning bewoond was. Een achttal weken later viel de politie binnen in de woning in de Helstraat en in de woning van de Genkenaar. In de Helstraat vonden de ordediensten een plantage van 600 planten.

Voor de diefstal van de elektriciteit moeten de Genkenaar en de eigenaar van de woning in de Helstraat een schadevergoeding van 3.842 euro betalen.