Sarpsborg leeft met vertrouwen toe naar beslissend Europa League-duel: “Genk is Barcelona niet”

Met nog één speeldag voor de boeg heeft Racing Genk donderdagavond nog één punt nodig in de groepsfase van de Europa League om zich te verzekeren van een stek in de zestiende finales.

Dat moet uitgerekend gebeuren tegen Sarpsborg, waar de Genkenaars begin oktober tegen hun enige nederlaag in deze Europa League-campagne aanliepen. Voor de Noren was het dan weer de eerste zege ooit in de EL-groepsfase en met vijf punten op de teller maken ze nu eveneens nog kans op de volgende ronde.

“We moeten all-in gaan, ook al is dit geen gokspel. Het kan het einde van een sprookje zijn, maar ook het begin van een nieuw. Met alle respect, maar Genk is Barcelona niet, dit is doenbaar”, sprak Sarpsborg-aanvoerder Joachim Thomassen woensdag met vertrouwen.

“Hard, maar fair”

Na de wedstrijd in Noorwegen kwam er vanuit Genkse hoek wat commentaar omtrent het potige spel van de thuisploeg. Vooral Leandro Trossard werd toen geviseerd en de Rode Duivel viel na een duw in de rug dan ook uit met een schouderblessure. “We spelen het hard, maar fair. We hebben zeker niet de bedoeling iemand te blesseren.”

Ook donderdag mag Genk zich aan een potig Sarpsborg verwachten, het is nu eenmaal de stijl en de sterkte van het team. “Met onze fysieke kwaliteiten moeten we Genk onder druk zetten”, beseft ook coach Geir Bakke. “Daarnaast komt het erop aan controle te houden over het middenveld, dat misten we bijvoorbeeld in onze wedstrijd tegen Besiktas. In onze thuiswedstrijd tegen Genk was dat beter, toen deden we het echt goed.”

Het programma van beide clubs kan een voordeel zijn voor de bezoekers. Terwijl Sarpsborg sinds 24 november enkel nog één keer tegen Besiktas speelde omdat de competitie in Noorwegen afgelopen is, zit de thuisploeg donderdagavond al aan zijn 32e wedstrijd van het seizoen. “Na een lang seizoen met veel matchen deed het deugd om eens twee weken niet te moeten spelen”, gaf Bakke toe. “Intussen hebben we nog een oefenmatch gespeeld en daarin heb ik gezien dat iedereen klaar is.”