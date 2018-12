Mary Poppins landt na 54 jaar terug in de bioscoop: dit moet u weten

Deze week landt het magische kindermeisje Mary Poppins, de creatie van de Australische schrijfster P.L. Travers, terug op aarde. In 1964 had ze in de zeer succesvolle Disney-musical ‘Mary Poppins’ de familie Banks uit de nood geholpen. In de sequel ‘Mary Poppins Returns’ mag ze dat een tweede keer doen. Opnieuw met veel magie en liedjes. Wat moet u zoal weten over de sequel?