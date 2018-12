Jos Brech blijft vastzitten, moeder Nicky Verstappen reageert emotioneel tijdens zitting: “Brech, kijk me aan!”

Jos Brech, de verdachte in de zaak- Nicky Verstappen, blijft vastzitten. Dat heeft de rechter in Maastricht beslist. Tijdens de urenlange zitting over haar overleden zoon, kreeg Berthie Verstappen het even moeilijk. Bij het schorsen van de zitting kon ze zich niet meer inhouden. “Kijk me aan. Brech. Kijk me aan”, riep ze terwijl Jos Brech de zaal verliet.