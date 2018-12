Onze recensent keek naar 'Roma', de meest bejubelde film van 2018

De Netflix-film ‘Roma’ is misschien wel de meest bejubelde film van 2018. Regisseur Alfonso Cuarón heeft al een Gouden Leeuw op zak en maakt straks kans op enkele Golden Globes en een Oscar. Niet slecht voor een relatief trage Spaanstalige film, gedraaid in zwart-wit, zonder sterren, over de meid van een familie uit de Mexicaanse middenklasse.