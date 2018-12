‘Mars tegen Marrakech’ in Brussel wordt verboden

De (extreem)rechtse verenigingen en jongerenafdelingen die opgeroepen hadden tot een ’Mars tegen Marrakesh’, zondag in de hoofdstad, krijgen geen toelating voor hun betoging. Rudi Vervoort, Brussels minister-president, en Philippe Close, burgemeester van Brussel-stad, zeggen dat “er geen sprake kan zijn van toe te laten dat een bruine mars in Brussel mag plaatsvinden”. Dat verbod geldt voor het hele Brusselse Gewest.

Voor de mars slaan studentenverenigingen KVHV en NSV de handen in mekaar met Schild en Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren.

“In de Gewestelijke Veiligheidsraad heeft de burgemeester van Brussel gemeld dat hij van plan was de voor zondag geplande betoging te verbieden, op basis van informatie die werd bezorgd door de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene”, melden Vervoort en Close in een gezamenlijk persbericht. “Daaruit blijkt dat de manifestatie zich naar andere zones kan verspreiden. De minister-president zal daarom elke betoging verbieden in het hele gewest.”

Dit verbod heeft ook gevolgen voor andere voor zondag geplande betogingen. “De burgemeester en de minister-president roepen de betogers op contact op te nemen met de politiediensten om hun actie in alle sereniteit te verplaatsen.”