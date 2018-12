Hasselt-Centrum

Hasselt - De vereniging JAPS sloot het jaar af met een kerstfeestje. In een mooi versierde zaal en met kerstliedjes als achtergrondmuziek hebben de leden kunnen genieten van koffie en gebak.

Vol bewondering werd er gekeken naar de powerpoint die Agnes gemaakt had van de geplande activiteiten van 2018. Iedereen sprak vol lof over het zeer gevulde jaar aan uitstappen en creativiteit. Er is in een gezellige sfeer nog veel nagepraat en ze gingen allen tevreden naar huis.