Agentschap Natuur en Bos start intern onderzoek naar aanpak rond gedode everzwijnen en biedt excuses aan

Lommel / Opglabbeek -

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) start een intern onderzoek naar de manier waarop de zeven everzwijnen zijn gedood in het opvangcentrum van Opglabbeek. Daarover ontstond deze week ophef omdat de evers in hun opvangkooi werden doodgeschoten. Bij het ANB slaan ze nu mea culpa. “Bedoeling was om de dieren in beslag te nemen en op een diervriendelijke manier te euthanaseren. We betreuren dat het anders is gelopen en willen ons hiervoor excuseren”, zegt het ANB.