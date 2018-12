Clement hoopt op meer dan 12.000 fans voor slotduel tegen Sarpsborg

Racing Genk heeft donderdagavond op de slotspeeldag in groep I van de Europa League nog een puntje nodig tegen Sarpsborg, maar voorlopig lopen de fans nog niet echt storm voor de beslissende clash tegen de Noren.

Daags voor de wedstrijd zijn er ongeveer 12.000 tickets de deur uit voor het duel op een koude winteravond in de Genkse Luminus Arena, waar bovendien ook nog eens om 18u55 afgetrapt wordt. Genk-coach Philippe Clement hoopt in de Europa League op meer steun van de thuisfans, dat liet hij eerder dit seizoen al verstaan. “Er zijn ongeveer 12.000 tickets verkocht, maar ik hoop toch nog op meer”, gaf Clement toe. “Vorig seizoen hoorde ik de supporters ook zeggen hoe graag ze wel een Europese campagne wilden spelen. Voor ons is Europese overwintering dan weer een belangrijk doel.”

De kwalificatie moet afgedwongen worden tegen Sarpsborg, waar Genk begin oktober tegen zijn enige Europese nederlaag aanliep, al had het ondermaatse kunstgrasveld daar ook wel wat mee te maken. In België is de winter intussen in het land aangekomen en krijgen de velden het door de opeenvolging van de wedstrijden zwaar te verduren. “Ons veld ziet er echter nog goed uit, zeker in vergelijking met andere clubs waar we onlangs op bezoek gingen. Onze club heeft voor het seizoen dan ook zwaar geïnvesteerd en met drie thuiswedstrijden op rij komt er nu een uitstekende test aan voor onze mat”, besloot Clement.