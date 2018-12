Van nieuwsjager en amateurfotograaf tot winnaar van de cultuurprijs van de stad Beringen 2018

Beringen - Lambert Reynders heeft dinsdagavond de cultuurprijs 2018 van de stad Beringen ontvangen.

"Zeer sporadisch fotografeerde ik al eens met een klein toestelletje", vertelt Lambert. "Dit was mijn kinderen niet ontgaan want voor mijn 70ste verjaardag kochten zij mij een degelijk toestel. In eerste instantie dacht ik: wat moet ik hier mee aanvangen maar na een paar lessen in CC Leopoldsburg lukte dat toch vrij aardig. Spoedig ontdekte ik dat er zoveel mooie plekjes in Beringen en omstreken zijn."

"Door nieuwsjager te worden bij HBVL ging er een hele wereld voor mij open. Praktisch dagelijks is er iets te doen en kon ik oefenen: vooral in de kunstwereld, het verenigingsleven, sociale projecten en natuurbeelden, kerkelijk leven... In elk beeld trachtte ik een extra dimensie in te brengen. De details op de mijn die ik daar kon fotograferen, was een wereld die voor mij openging. Een detail zegt vaak veel meer dan een groot geheel. Kunstenaars merkten mijn foto’s op en moedigden mij aan om verder te doen. Marleen Verheyen van Ham gaf me de grote push en Krystyna en Magda hielpen mij om het eerste project te realiseren op de kunsttentoonstelling van Kunstkring Beringen. Ondertussen is er al een expo gebeurd bij Helena Olewycz (samen met Edith Oeyen) en de hele zomer op de lavendelhoeve in Stokrooie.(dank aan Frieda Bollen en Miel Knaepen). Helena is steeds bereid om aan jonge kunstenaars een kans te geven om te exposeren in haar galerij te Beringen."

"Net voor het overlijden van mijn echtgenote moest mijn dochter haar beloven mij in het oog te houden want het zou zeker niet goed komen. Daarom kreeg ik bij het overlijden van mijn echtgenote (3 jaar geleden) aan de koffietafel van mijn kinderen nog een groothoeklens met de duidelijke boodschap: en nu niet stoppen hé. Ik ben niet gestopt, integendeel ik werk nu in Beringen en omstreken. Er is zoveel kunst die overal welig bloeit. Ik denk dankbaar terug aan de vele kunsttentoonstellingen in het Casino, de expo art 27 en zoveel andere."

"Al geruime tijd maakt Edith Oeyen een vers of gedicht op mijn foto’s. Ze voelt perfect aan wat ik met mijn foto’s bedoel. Dank zij Tejo Van de Broeck werd ik geintroduceerd in de grote wereld van AIB Belgie en hier leerde ik tal van kunstenaars kennen en waarderen.

U ziet wat zo aarzelend en schoorvoetend begon, heeft mij al heel veel genoegen en plezier bezorgd. Kunst en fotografie zijn een duidelijk verbindingsmiddel tussen de mensen", zo besluit Lambert.