Mooi maar milieuonvriendelijk: de verpakking van Ferrero-pralines

De pralines van Ferrero Rocher zien er dankzij hun verpakking in goudfolie bijzonder feestelijk uit. Maar dat papiertje is allesbehalve milieuvriendelijk. Meer nog: het is de moeilijkst recycleerbare verpakking, zo blijkt uit een Britse studie.

Consumentenwaakhond Which?, de Britse evenknie van Test-Aankoop nam de dertien bestverkopende snoepjes voor de feestdagen in het Verenigd Koninkrijk onder de loep. Het doel? Bekijken hoe recycleerbaar hun verpakking is met het oog op milieuvriendelijk shoppen en cadeaus geven. Uit die analyse blijkt dat de kenmerkende goudfolie rond de pralines van het Italiaanse Ferrero Rocher allesbehalve ecologisch is. Slechts 11 procent van de verpakking kan worden gerecycleerd. Meer nog: de verpakking is ook heel zwaar en neemt 42 procent van het totale gewicht per snoepje in beslag.

Nikki Stopford, directeur bij de organisatie, roept mensen op om stil te staan bij de mate van recycleerbaarheid van kerstmissnoep. “Het feestseizoen staat voor velen symbool met weelderig verpakte speciale edities van hun favoriete snoep. Maar we zijn ons meer dan ooit bewust van de impact die we hebben op de wereld om ons heen. Daarom hopen we dat onze bevindingen mensen helpen om milieuvriendelijke keuzes te maken en begrijpen dat het belangrijk is om de betreffende verpakkingen op een correcte manier weg te gooien.”

Van het geteste snoepgoed dat eveneens bij ons te koop is, blijkt dat de folieverpakkingen van Nestle Quality Street-zoetigheden en de Celebrations van Mars ook niet goed recycleerbaar zijn.