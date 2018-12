“Het land wordt geleid door een lamme eend”

N-VA wil dat de nieuwe regering zich presenteert aan het parlement. “Tot u dat doet, is er geen sprake van een echte regering. Tot dan land wordt het land geleid door een lamme eend.”

“U kan moeilijk van ons verwachten dat wij als bedrogen echtgenote u een dag na uw onenightstand het ontbijt gaan serveren”, zei Peter De Roover, fractieleider voor N-VA daarnet in de Kamer. N-VA blaast niet al haar bruggen op met de huidige regering, maar heeft ook duidelijk geen zin om de ex-partner te plezieren.

N-VA wil dat premier Charles Michel zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft over de plannen van de nieuwe regering. “Wij willen weten welk project we al dan niet steunen of bekampen”, zei fractieleider ...