Food Vijftien smakelijke cadeautjes van Belgische makelij voor foodies

Nog voor de term foodie een begrip werd, noemden wij Belgen onszelf al bourgondiërs. Wat kun je dan ook beter onder de kerstboom leggen dan iets lekkers om te drinken of om te eten. Om samen van te genieten. Omdat het niet altijd een paar sokken of een pyjamabroek moet zijn, selecteerden we vijftien lekkernijen van eigen bodem of initiatieven van lokale ondernemers.