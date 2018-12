HASSELT - Nadja Vananroye wordt algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis Limburg. Dat heeft de raad van bestuur van de thuiszorgorganisatie vanmiddag beslist. De Hasseltse burgemeester stapt uit de politiek. “Het is een terugkeer naar mijn roots, naar mijn eerste liefde.”

Nadja Vananroye (CD&V) blijft nog tot 1 januari burgemeester van Hasselt. Daarna neemt Steven Vandeput (N-VA) de fakkel over. Zoals bekend is Vananroyes partij in Hasselt naar de oppositiebanken verwezen ...