Philippe Clement waarschuwt Genk voor cruciale wedstrijd: “We zijn er nog niet, enkel kwalificatie telt”

Racing Genk staat aan de vooravond van het beslissende duel tegen het Noorse Sarpsborg, donderdagavond (18u55) op de slotspeeldag in groep I van de Europa League.

Voor de Genkenaars is de opdracht duidelijk: een nederlaag vermijden tegen het toch wel bescheiden Sarpsborg, want dan is de Europese uitschakeling altijd een feit op basis van de onderlinge resultaten bij een gelijke stand. Met een gelijkspel mag Genk sowieso naar de zestiende finales van de Europa League, bij een zege is de groepswinst binnen en zijn ze ook reekshoofd bij de loting. “Alles ligt nog open, maar wij zitten wel in de beste situatie”, vertelde Genk-coach Philippe Clement woensdag.

“We hadden er op voorhand voor getekend om op de slotspeeldag slechts een draw nodig te hebben. Een gelijkspel afdwingen is nu eenmaal makkelijker dan moeten winnen. Al zijn we er nog niet, momenteel hebben we niets. Morgen/donderdag is dan ook enkel de kwalificatie van tel.”

Genk had zich de vorige speeldag al kunnen kwalificeren, maar gaf in Malmö een 2-0 voorsprong nog uit handen. Een herkansing tegen Sarpsborg dus. Uitgerekend tegen de Noren liepen ze in de heenwedstrijd tegen hun enige Europese nederlaag van het seizoen aan. Op een ondermaats kunstgrasveld gingen ze met 3-1 onderuit. “Er spelen dus wel wat revanchegevoelens mee, ook ten aanzien van onszelf”, gaf Clement toe. “We beseffen dat we ginder niet onze beste wedstrijd gespeeld hebben, al lag dat ook wel wat aan de omstandigheden. Daarnaast hebben we ook geleerd van die verplaatsing: tegen Sarpsborg moet er voldoende duelkracht zijn, anders komen we in de problemen.”

“Ik kijk niet naar het verleden”

Met 10 op 21 sputtert de motor in de competitie, Europees laat Genk zich echter zelden op een misstap betrappen. In Europa zijn de Limburgers thuis al sinds begin 2014 ongeslagen en telkens als Genk de groepsfase van de Europa League bereikte, kon het ook doorstoten naar de volgende ronde. “In het voetbal is de belangrijkste wedstrijd altijd de eerstvolgende: ik kijk dus niet naar het verleden. Zoiets hoef ik ook niet te gebruiken om de spelers te motiveren. Zij weten wat hen te doen staat.”

Tegen Sarpsborg wordt het voor Genk al de 32e wedstrijd van het seizoen, het is de enige Belgische club die nog op drie fronten actief is. Het contrast met de bezoekers kan niet groter zijn. Het seizoen in Noorwegen is sinds 24 november afgelopen en sindsdien speelde de club enkel nog één keer tegen Besiktas. “We zullen dus een fitte tegenstander te zien krijgen, ze hebben tijd gehad om zich voor te bereiden. Bovendien liggen ze nog maar enkele weken stil en zitten ze nog in hun ritme. We weten dus dat het een lastige match wordt. We zijn echter hongerig en willen ons kwalificeren.”