Belgian Lions zijn klaar voor “tactisch gevecht” op WK hockey en zingen Brabançonne alvast in het Duits

De Red Lions nemen het donderdagmiddag (om 12u15) op tegen Duitsland voor een plek in de halve finales op het WK hockey in het Indische Bhubaneswar. De Belgen hebben vertrouwen na enkele zeges op grote toernooien tegen de Duitsers in het recent verleden.

Manchester 2007, Melbourne 2012, Den Haag 2014, Johannesburg 2017 (met een 6-1 zege in de finale) en Amstelveen 2017 (op de halve finales van het laatste EK) zijn vijf voorbeelden waarin de Lions zich te sterk toonden voor Duitsland. Enkel tijdens de finale op het EK 2013 - uitgerekend in Boom - was de olympisch kampioen van 2012 te sterk (3-1 nederlaag).

Beide tegenstanders hebben zo geen geheimen meer voor elkaar. Zelfs jong talent Victor Wegnez, die door het forfait van kapitein John-John Dohmen een centrale pion werd in de Belgische opstelling, kent de Duitsers erg goed. “We hebben in de jeugdcategorieën ook vaak tegen Duitsland gespeeld”, legde hij uit. “We hebben ze tijdens het laatste WK voor junioren in India (in 2016) in de halve finales geklopt met shoot-outs. Het is een heel stugge ploeg, die goed verdedigt. Het zal niet makkelijk zijn om een gaatje te vinden. Over mijn wedstrijd tegen Pakistan ben ik niet helemaal tevreden. Ik heb het spel op het middenveld kunnen controleren, maar toch niet dezelfde impact op het spel kunnen hebben als tijdens de groepswedstrijden.”

Victor Wegnez Foto: Photo News

Duitsland begon zijn EK in de groepsfase met drie overwinningen (1-0 tegen Pakistan, 5-3 tegen Maleisië en vooral 4-1 tegen Nederland). Dat leverde hen een rechtstreekse stek op voor de kwartfinales. De Red Lions hadden barrages nodig tegen Pakistan (5-0) om de laatste acht te bereiken.

Tom Boon heeft vertrouwen na tegen Pakistan zijn eerste treffer op dit WK te hebben gemaakt, maar is ook op zijn hoede voor de Duitsers. “Het is een heel gestructureerd team, tactisch veel sterker dan de meeste teams. Het wordt dan ook op dat vlak een echte strijd. Het klopt dat hun spel ons in het verleden vaak wel lag, maar we zijn gewaarschuwd door hun knappe zege tegen Nederland in de groepsfase. Misschien was de score een beetje overdreven. Maar we hebben het duel toch grondig geanalyseerd. Duitsland verdedigde erg goed en Nederland slaagde er niet in genoeg mogelijkheden te creëren.”

Tom Boon Foto: Photo News

Eén van de uitblinkers woensdag bij de Lions tegen Pakistan was rechterflankspeler Nicolas De Kerpel. Hij verwacht donderdag minder ruimte te krijgen. “Om eerlijk te zijn was ik niet onder de druk van Pakistan. We zullen donderdag twee of drie niveaus hoger moeten spelen. Zelfs al kennen we Duitsland goed, het blijft een tegenstander die niet te onderschatten is in een knock-outsysteem. Belangrijk wordt om de weinige ruimtes bij hen te benutten en zelf technisch zo min mogelijk weg te geven.”