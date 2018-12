Van Dijk verdedigt zich na gruwelijke tackle op Mertens (en Wesley Sonck geeft hem gelijk): “Helemaal geen vuile overtreding”

Dries Mertens beleefde dinsdag een pijnlijke avond in Liverpool. Na de 1-0-nederlaag werd Napoli uitgeschakeld voor de 1/8e finales in de Champions League. Maar het had voor de Rode Duivel nog heel wat erger kunnen aflopen. Mertens ontsnapte als bij wonder na een gruwelijke tackle van Virgil van Dijk. De Nederlander zag er echter geen erg in en hij wordt onder meer ook bijgetreden door analist Wesley Sonck.

De beelden tonen hoe erg het had kunnen aflopen voor Dries Mertens, die de linkervoet van de verdediger vol op zijn linkerenkel krijgt.

“Ik vind het helemaal geen vuile overtreding”, reageerde Van Dijk. “Helaas raakte ik hem aan, maar ik zou nooit doorgaan om hem te blesseren of iets dergelijks. Ik had de bal en op dat natte veld gleed ik natuurlijk door en raakte ik hem aan, maar dat is voetbal.”

Een mening die gedeeld wordt door Wesley Sonck, al leverde dat in de studio van Proximus Sports wel een hevige discussie op met Franky Vander Elst:

“Het is een tackle zuiver op de bal maar wel messcherp”, aldus Vander Elst. “Maar dat been gaat uiteindelijk toch te ver en uiteindelijk heeft Mertens ongelofelijk veel geluk gehad. Het is geen bewuste overtreding maar het is er wel één. Een aanslag is overdreven maar het is wel rood, zijn enkel had gebroken kunnen zijn.”

Een mening waar Wesley Sonck het echter totaal niet mee eens was. “Nee, ik ben niet akkoord: hij raakt zuiver de bal, Mertens heeft de pech dat hij te laat is op de bal. Natuurlijk glijdt hij door maar je kan je been toch niet direct wegtrekken? Dit was eigenlijk een ongeluk. Ik ga niet zeggen dat het niet gevaarlijk is maar anders moet je gaan zaalvoetballen, hé.”

De tackle van Thomas Vermaelen in Barcelona-Tottenham (1-1) vond Sonck veel erger: “Het is een heel goede vriend van mij maar ik vind dat veel erger: zijn voet ging wel over de bal.”